تفقّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، أعمال إعادة تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل مدينة مرسى مطروح، والتي تتم تحت إشراف نائب المحافظ، وذلك للوقوف ميدانيًا على ما يُنفّذ من أعمال تشمل رفع كفاءة النظافة، وإعادة تأهيل السوق، وتنظيم حركة عدد من المواقف العشوائية بمنطقة وسط المدينة، في إطار جهود المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تسوية وتوسعة الشارع المحيط بالسوق لاستيعاب حركة دخول وخروج سيارات نقل الخضر والفاكهة وتنظيم حركة المرور، موجهًا بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة وشبكات الصرف الصحي، ووضع صناديق القمامة حفاظًا على نظافة المكان واستمرارية المظهر اللائق.