مكتب نتنياهو يعلن الموافقة على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بإشراف إسرائيلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود (من الجانب الفلسطيني) تحت إشراف إسرئيلي

وقال بيان لمكتب نتنياهو: «كجزء من خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح، وهو فتح محدود لحركة البشر فقط، مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة».

وأضاف أن فتح المعبر كان مشروطًا بعودة جميع الأسرى الأحياء وبذل حركة حماس جهدًا بنسبة 100% لتحديد مكان جميع الجثامين القتلى وإعادتهم.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الجيش يجري حاليًّا عملية مركزة للاستفادة من جميع المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها في إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان آخر جثمان إسرئيلي في غزة هو ران غويلي واستعادته.

وتابع: «بمجرد انتهاء العملية، ووفقًا للاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح».

وشدد على أن إسرائيل ملتزمة بعودة غويلي، ولن تدخر جهداً لإعادته إلى مثواه الأخير في إسرائيل، وفق تعبيره.