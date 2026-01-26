محادثات هندية أمريكية تركز على تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الأمن والتجارة

ناقش وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار اليوم الأحد، مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم ثلاثة أعضاء جوانب مختلفة من العلاقات الهندية الأمريكية، من بينها التجارة والأمن، على خلفية التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا عن السفير الأمريكي لدى نيودلهي سيرجيو جور، الذي حضر الاجتماع أيضا، قوله إن المحادثات كانت "مثمرة" وإنها ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الأمن والتجارة والتكنولوجيات الحيوية.

وجاءت زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى الهند، والذي يضم جيمي باترونيس ومايك روجرز وآدم سميث، في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى المضي قدما في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف جيشانكار الاجتماع بأنه "تفاعل جيد".

وقال "ناقشنا جوانب مختلفة من العلاقات الهندية الأمريكية ومنطقة الهند والمحيط الهادئ والصراع في أوكرانيا. وقد كانت التفاعلات مع الكونجرس دائما جانبا مهما من علاقتنا".