رئيس الوزراء الباكستاني يثني على قوات الأمن لنجاحها في قتل إرهابيين

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 12:01 ص

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بالعملية التي نفذتها قوات الأمن ضد عناصر إرهابية تابعة لجماعة "فتنة الهندستان" في منطقة بانجور بإقليم بلوشستان.

وأثنى شريف على قوات الأمن لقتلها ثلاثة إرهابيين مرتبطين بجماعة "فتنة الهندستان" خلال هذه العملية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال شريف إن "قوات الأمن تحقق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب بموجب رؤية عزم الاستحكام."

وأضاف شريف بأن "الأمة بأسرها تقف إلى جانب القوات الباكستانية في هذه الحرب ضد الإرهاب، ونحن مصممون على القضاء تماما على كل أشكال الإرهاب في البلاد."

