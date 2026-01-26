الديمقراطيون يرفضون تمويل وزارة الأمن الداخلي وشبح الإغلاق الحكومي يلوح في واشنطن

يعتزم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ معارضة مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي في أعقاب مقتل رجل (37 عاما) في مينيسوتا برصاص عنصر أمن فيدرالي، وهو الموقف الذي يزيد من احتمالات حدوث إغلاق حكومي جزئي بحلول نهاية الأسبوع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت بعد ساعات من حادثة إطلاق النار، إن ما يحدث في مينيسوتا أمر "مروع"، مؤكدا أن الديمقراطيين "لن يمنحوا أصواتهم للمضي قدما في مشروع قانون الاعتمادات المالية إذا أُدرج فيه تمويل وزارة الأمن الداخلي".

ووقع الرئيس دونالد ترامب، بالفعل على ستة من أصل 12 مشروع قانون للإنفاق السنوي للسنة المالية الحالية لتصبح قوانين نافذة، بينما تنتظر ستة مشاريع أخرى إجراءات مجلس الشيوخ.

وإذا فشل أعضاء المجلس في اتخاذ قرار بحلول منتصف ليل الجمعة، فسوف ينتهي تمويل الوكالات المشمولة بموجب مشاريع القوانين الستة هذه.