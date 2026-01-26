مدرب الزمالك: مواجهة المصري تكتيكية ولعبنا على الفوز رغم التعادل

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة المصري اليوم في بطولة الكونفدرالية، كانت مباراة تكتيكية بحتة ومفتوحة من الفريقين.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" كنا نتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين، على الرغم من أن الزمالك والمصري لعبا لتحقيق الفوز".

وأضاف معتمد جمال:" الزمالك عانى من غيابات عديدة وهذا ليس مبررًا وحاولنا استغلال بطولة كأس العاصمة لتجهيز بعض اللاعبين بدنيًا والقادم سيكون أفضل".

وواصل المدير الفني:" أشكر الجماهير اللي حضرت لمؤازرة الفريق في اللقاء رغم حالة الجو وتوقيت المباراة، وهذا ليس غريبًا على جمهور الزمالك".

وتابع معتمد جمال:" كل مباراة لها ظروفها، ونستعد وفقًا للفريق المنافس، ولدينا مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجت في الدوري، وتحدثت مع اللاعبين بأن الفريق سيخوض 10 مباريات خلال شهر، وهناك لاعبين لن يستطيعون المشاركة لمدة 90 دقيقة، وهناك البعض سيلعب لوقت محدد".

وواصل:" آدم كايد لم يعترض على استبداله، وهو لاعب مؤدب وطلب مني أن يستمر لمدة 10 دقائق إضافية ولكني أخبرته بأن هذا أفضل توقيت لاستبداله في اللقاء".

وأضاف معتمد جمال:" لا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين، على عكس المصري الذي كان لديه دكة بدلاء تضم لاعبين مميزين ، وحاولنا تقسيم المباراة، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على أسلوب الضغط على فريق المصري ولكن غياب التوفيق حال دون تسجيل أهداف".

وواصل:" لا أريد أن أظلم أحمد حمدي ومحمد السيد، لأنهما لم يشاركان منذ 3 أشهر، وسعيد بعودتهما ومستواهما في لقاء المصري".

واختتم المدير الفني قائلًا:" الزمالك فريق كبير وقادر على المنافسة، والوضع أصعب في المجموعة لكن الأمور ليست سيئة، وهدفنا اعتلاء صدارة المجموعة".

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.