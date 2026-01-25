القناة الـ14 الإسرائيلية: اتفاق أمريكي إسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لإيران

عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، اجتماعا اليوم الأحد مع كبار مسئولي جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، حيث ناقشوا القضية الإيرانية، من بين أمور أخرى.

ونشرت القناة الإسرائيلية 14 مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة لأول مرة حول ذلك الاجتماع الليلي، الذي خرج منه الحاضرون بتوافق في وجهات النظر، واتفقوا على مواصلة التعاون الوثيق بين الجيشين.

وخلال الاجتماع، ادعى الأمريكيون أن الاستعداد الكامل في الساحة الإيرانية يتطلب وقتا للتحضير، لكن الولايات المتحدة مستعدة دائما لأي إجراء محدد. وفيما يتعلق باحتمالية شن الولايات المتحدة هجوما على إيران، قال القائد إن المنطق الأمريكي يقوم على تنفيذ عملية سريعة وخاطفة ونظيفة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

إضافةً إلى ذلك، يعتقد الأمريكيون أن تغيير النظام ضرورةٌ أساسية. لذا، إذا اختاروا الهجوم، فمن المتوقع أن يركزوا على من ألحقوا الأذى بالمدنيين والمتظاهرين، من جهة أخرى، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن أمريكا ملتزمة بحماية حلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، ولن تسمح بإلحاق أي أذى بهم وفقا للقناة الإسرائيلية.

وناقش الحاضرون أيضا القضية السورية، حيث أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء محاولات تركيا ترسيخ وجودها في البلاد، لا سيما في ظل زيادة الاستثمارات العسكرية والاقتصادية التركية، ونظرتها إلى نفسها كطرفٍ سيبقى في سوريا لفترة طويلة.

وأكد مسئولون كبار في الجيش الإسرائيلي، ضرورة الحفاظ على حرية الطيران، بينما ردت القيادة المركزية الأمريكية بأنها تراقب الوضع وتتواصل مع الجانب التركي، ولن تسمح بالمساس بأمن إسرائيل.