الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بحزب الله جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق من اليوم، وخلال غارة جوية في منطقة صور جنوب لبنان، تم القضاء على "الإرهابي" علي نور الدين، "الذي كان يشغل منصب قائد فريق مدفعية في حزب الله".



وكان نور الدين، الذي قُتل في قرية الحراش بلبنان، "قد روّج للعديد من المخططات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي طوال فترة الحرب، وعمل مؤخراً على إعادة تأهيل القدرات المدفعية للمنظمة الإرهابية".

كان شخص قد لقى حتفه وأصيب شخصان آخران في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان اليوم الاثنين، فيما قصفت دبابة إسرائيلية في المساء أحد المنازل عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية، بحسب ما أعلنته " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد ظهر اليوم استهدفت غارة إسرائيلية سيّارةً في ضواحي مدينة صور في جنوب لبنان. وتعرّضت منطقة الحريقة عند أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان لسقوط عدة قذائف مدفعية (هاون) مصدرها موقع العدو المستحدث له في جبل الباط. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم قنبلة صوتية استهدفت معملا للرخام على طريق بلدتي عديسة – مركبا في جنوب لبنان، بحسب" الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.