أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، نجاحه منذ مطلع العام الجاري في تطهير مساحة تزيد عن 1.4 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في عدة مناطق بالبلاد.

وذكر مكتب "مسام" الإعلامي، في بيان، أن فرق المشرع نزعت 4 آلاف و862 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ مطلع يناير 2026.

وأوضح البيان أن الفرق الميدانية نزعت خلال الفترة من بداية يناير وحتى 23 من الشهر نفسه "4 آلاف و515 ذخيرة غير منفجرة، و299 لغما مضادا للدبابات، و40 لغما مضاداً للأفراد، إضافة إلى 8 عبوات ناسفة، في عدد من المناطق المتأثرة بالألغام".

وأفاد البرنامج السعودي أن "المساحة التي جرى تطهيرها منذ بداية العام الجاري بلغت نحو 1,433,412 مترا مربعا من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، بما يسهم في تقليل المخاطر على المدنيين ودعم عودة الحياة الطبيعية".

"ومسام" مشروع إنساني، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) في يونيو 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الناجمة عن الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي السياق، قال مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي، في بيان منفصل، إن الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع في أواخر يونيو 2018 وحتى 23 يناير 2026 أكثر من 534 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح القصيبي، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بدء المشروع يشمل أكثر من 370 ألف ذخيرة غير منفجرة، و8 آلاف و354 عبوة ناسفة، إلى جانب أكثر من 150 ألف لغم مضاد للدبابات وأكثر من 7 آلاف لغم مضاد للأفراد.

وأشار إلى أن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة نفسها من تطهير نحو 76.9 ملايين متر مربع من الأراضي اليمنية، في مسعى للحد من آثار مخلفات الحرب وحماية المدنيين.

وأكد مدير المشروع أن هذه الجهود تأتي ضمن المساعي المستمرة لمشروع "مسام" في تعزيز الأمن المجتمعي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية، ودعم مسارات السلام والتنمية في اليمن، وفق البيان.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، تجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد مليوني لغم.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، إضافة إلى مواجهات عسكرية متقطعة بعدة مناطق بين قوات حكومية ومجاميع مسلحة تتبع كيانات مختلفة.