ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أول أيام الأسبوع

ارتفعت الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الاثنين أول أيام أسبوع التداول الجديد، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 62ر34 نقطة بنسبة 5ر0% إلى 23ر6950 نقطة بعد خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي في الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 69ر313 نقطة، أي بنسبة 6ر0% إلى 40ر49412 نقطة وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 11ر100 نقطة أي بنسبة 4ر0% ليصل إلى 36ر23601 نقطة.

ساهمت شركة الخدمات البترولية الأمريكية بيكر هيوز في قيادة السوق نحو الارتفاع، مع زيادة سعر سهمها بنسبة 4ر4% بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية أكبر من توقعات المحللين. وقالت الشركة إنها استفادة من الزخم القوي للطلب على الغاز الطبيعي المسال وعوامل إيجابية أخرى.

وارتفع سهم شركة كور ويف بنسبة 7ر5% بعد إعلان شركة الرقائق الإلكترونية إنفيديا استثمار ملياري دولار في الشركة والمساهمة تسريع وتيرة بناء مصانع الذكاء الاصطناعي التي تستخدم رقائق إنفيديا بحلول 2030. وتراجع سهم إنفيديا بنسبة 6ر0% على خلفية هذه الأنباء.

وارتفع شركة يو.إس.إيه رير إيرث، لتعدين معادن حيوية ومقرها أوكلاهوما بنسبة 4ر11% بعد انضمامها إلى قائمة الشركات التي تلقت دعما من استثمارات الحكومة الأمريكية التي أعلنت موافقتها على استثمار 277 مليون دولار في الشركة وضمان قرض لها بقيمة 3ر1 مليار دولار لمساعدتها في إنتاج معادن الأرض النادرة الثقيلة والمغناطيس.

كان أداء معظم قطاعات وول ستريت الأخرى هادئا نسبيا. وشمل ذلك أداء متباينا لشركات الطيران، التي اضطرت إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد انخفض سهم دلتا إيرلاينز بنسبة 7ر0%، بينما ارتفع سهم ساوث ويست إيرلاينز بنسبة 2ر0%.

وكان النشاط أقوى في سوق الذهب، حيث ارتفع سعر المعدن بنسبة 1ر2% أخرى، وتجاوز لفترة وجيزة 5100 دولار للأوقية لأول مرة، مسجلا رقما قياسيا جديدا. وقفز سعر الفضة بشكل أكبر، ليستقر مرتفعا بنسبة 14%.

وتشهد أسعار المعادن النفيسة ارتفاعا ملحوظا مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لأموالهم وسط تهديدات الرسوم الجمركية، والتضخم المرتفع، والاضطرابات السياسية، وتراكم الديون على الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وسيولي المستثمرون اهتماما بالغا بآخر التطورات في مجلس الاحتياط الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي، حيث يجتمع مسؤولوه لتحديد أسعار الفائدة. ويتوقع معظمهم أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2025.

كما ستركز الأسواق هذا الأسبوع على أرباح الشركات، والتي قد تظهر بعضها الآثار السلبية لسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وسيشهد هذا الأسبوع الإعلان عن أحدث النتائج المالية لشركات يونايتد إيرلاينز للطيران، وبوينج لصناعة الطائرات، وجنرال موتورز للسيارات، وميتا بلاتفورمس للتكنولوجيا، ومايكروسوفت للبرمجيات، وآبل للإلكترونيات.