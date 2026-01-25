انطلاق التمرين البحري المشترك العماني السعودي رياح السلام 2026

بدأت اليوم فعاليات التمرين البحري المشترك العُماني / السعودي (رياح السلام 2026) الذي تنفذه عدد من سفن أسطول البحرية السلطانية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية، وبمشاركة أطقم من سفن القوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية، وبإسناد من الجيش السلطاني العُماني وسلاح الجو السلطاني العُماني.

وسيتضمن التمرين العديد من البرامج التدريبية والتطبيقات العملية، وتنفيذ عدد من العمليات البحرية والتشكيلات و المناورات والتمارين الخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات بين أطقم السفن المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويأتي تنفيذ التمرين المشترك في إطار الخطط التدريبية السنوية للبحرية السلطانية العُمانية، وخطط التمارين المشتركة مع بحريات الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.