جيسي باكلي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من شانيل على السجادة الحمراء للأوسكار الـ 98

خطفت الممثلة الأيرلندية جيسي باكلي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98، حيث تألقت بإطلالة لافتة بتوقيع دار الأزياء الفرنسية "شانيل".

وظهرت باكلي بفستان طويل مكشوف الكتفين جمع بين اللونين الأحمر والوردي في تصميم جريء وأنثوي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ألماسية أنيقة.

ويأتي حضور النجمة الأيرلندية في ظل ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هامنت – Hamnet"، حيث تؤدي في العمل شخصية أغنيس شكسبير، وقد حظيت باكلي باهتمام كبير خلال موسم الجوائز هذا العام بعد فوزها بعدد من الجوائز الكبيرة من بينها الجولدن جلوب واختيار النقاد.

يعد حفل الأوسكار الحدث السينمائي الأكبر في العالم، حيث يتم خلاله توزيع الجوائز في 24 فئة مختلفة لهذا العام، حيث تم إضافة فئة جديدة إلى الجوائز وهي فئة أفضل طاقم عمل، بينما يتولى تقديم الحفل للعام الثاني على التوالي المذيع والكوميدي الأمريكي كونان أوبراين، بمشاركة عدد من نجوم هوليوود الذين يصعدون إلى المسرح لتقديم الجوائز وإعلان الفائزين.