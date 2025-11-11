كشف لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن الأسباب وراء عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى، موضحا أن سوق الذهب يتأثر حاليًا بـ «أكثر من عامل متداخل في نفس اللحظة»، بعضها يدفع للارتفاع والآخر للانخفاض.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» إلى أن التوقعات كانت تشير إلى افتتاح الأسواق العالمية على انخفاض، بناءً على عاملين قرار الصين، بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على خام الذهب.

وأضاف أن إلغاء الإعفاءات كان من شأنه أن يرفع تكلفة المشغولات ويقلل الطلب على الشراء وبالتالي تراجع الأسعار، مضيفا أن العامل الثاني، تمثل في الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، والذي كان سيؤدي إلى تحسن وضع الدولار، وبالتالي انخفاض سعر الذهب.

ولفت إلى تجاهل السوق لهذين العاملين السلبيين، والصعود مدفوعا بتراجع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى تزايد التكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى تخفيض جديد لسعر الفائدة.

وأكد أن الأخبار المتداولة بشأن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، من شأنها أن «تجعل الذهب ينتفض مرة أخرى ويعود إلى الانخفاض».

وشدد أن الذهب «ادخار بعيد المدى»، ناصحا المواطنين: «طالما توفرت معك سيولة فائضة، فلا يوجد استثمار آخر أفضل من الذهب على المدى البعيد»

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 100 جنيه للجرام، على خلفية ارتفاع أونصة الذهب لأكثر 4090 دولارا بزيادة 2%، وسجل الذهب عيار 21 حوالي 5450 جنيها.