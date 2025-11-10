رضوى الشربيني تساند طليقة كريم محمود عبد العزيز عقب إعلان الانفصال

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مساندة آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز عقب إعلان انفصالهما قبل دقائق في منشورات عبر حساباتهما الرسمية على انستجرام.

واكتفت رضوى الشربيني بكتابة تعليق مقتضب قالت فيه "الأصيلة المحترمة بنت الأصول"، وأرفقتها بصورة لها برفقة آن الرفاعي.

فقبل أشهر قليلة، استضافت رضوى الشربيني في برنامجها المذاع عبر فضائية الdmc آن الرفاعي للحديث عن خط الأزياء الخاص بها.

ومنذ قليل أعلن كريم محمود عبد العزيز طلاقه من آن الرفاعي في منشور عبر انستجرام، وبادرته هي بالرد عليه في منشور مماثل يحمل لوما واستنكارا لابلاغها بالطلاق عبر الانستجرام، حيث قالت "الحمد لله على كل شئ.. التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي واسرتي على اساس البيوت أسرار.. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنة زواج بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون شكرا على التقدير والاحترام".