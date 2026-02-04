برشلونة يضرب ألباسيتي بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

حجز برشلونة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ألباسيتي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب كارلوس بيلمونت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وافتتح لامين يامال التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 39 من الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز رونالد أراوخو تقدم الفريق الكتالوني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 56، مستغلًا كرة عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك.

وحاول ألباسيتي العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 87، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 2-1 وتأهله رسميًا إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.