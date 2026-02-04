أرسنال يفوز على تشيلسي ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

تغلب أرسنال على نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، مساء الثلاثاء على ملعب «الإمارات»، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو».

وعلى مدار شوطي اللقاء، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، رغم تعدد المحاولات الهجومية من الجانبين. ورغم استحواذ أرسنال على الكرة في فترات طويلة من المباراة، فإن تشيلسي بدا الأكثر خطورة على المرمى، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح كاي هافرتز في تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة 97 لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، حجز أرسنال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، مستفيدًا من تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، بعدما كان قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب على ملعب تشيلسي، ويكرر تفوقه في موقعة الإياب.