ناشد الإعلامي عمرو أديب، تخصيص مسار لزوار المتحف المصري الكبير، يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة، وذلك تنظيمًا لعملية الدخول والخروج بصورة سلسة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن المتحف عليه إقبال كبير، ويريد كمواطن مصري أن يكون الأمر فاعلًا على المستوى النفسي والوطني والثقافي والتعليمي.

وأضاف: «لو سمحتم محدش يقعد عياله على التماثيل، محدش يلمس التماثيل، يعني هما عاشوا آلاف السنين ييجوا دلوقتي يقعد عشان سبانوسي يتصور سيلفي!!»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الزحام أمر جيد لكنه مخيف في نفس الوقت، معقبًا: «الانطباع إنه عظمة وده كتير، لكن ده كتير أوي، أنا خايف حاجة تتكسر حاجة تضيع حاجة تتسرق»، وفقًا لوصفه.

وفي سياق متصل، دعا إلى تعليم الأطفال تاريخ الفراعنة بشكل جيد، وأن يكون المنهج الفرعوني المصري أفضل من المنهج في أمريكا وبريطانيا.

ونوه أن «أغلب الثقافة في مصر نشأت ما قبل ثورة يوليو 1952»، قائلًا إن «نجيب محفوظ ويوسف إدريس تربوا ما قبل الثورة، وشهدوا انفتاحًا في التعليم وثقافة كبيرة ونهمًا للقراءة والمعرفة».