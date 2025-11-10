وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي منصة مهمة للحوار والتعاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، يوفر منصة مهمة جدا للحوار والتفاعل بين المسئولين الحكوميين المصريين والقطاع الخاص المصري ونظرائه من دول الخليج الستة الشقيقة.

وأضاف في لقاء لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أنّ هذا المنتدى تجسيد عملي للدبلوماسية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تعمل دائما وزارة الخارجية على عقد شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع الدول الشقيقة والدول الصديقة.

وأشار إلى أنّ عقد هذا المنتدى تجسيد لعمق العلاقة والمصالح والمنافع المشتركة بما يعود بالنفع على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الستة بكل الخير والرفاهية والازدهار.

وأوضح وزير الخارجية، أنّ هذا المنتدى سيكون الحلقة الأولى في سلسلة من التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل.