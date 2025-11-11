اليمن: مسلحون حوثيون يقتحمون مقر الهيئة الطبية الدولية في صنعاء ويحتجزون موظفين محليين

اقتحم مسلحون حوثيون، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة الطبية الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء، واحتجزوا عددا من العاملين فيها.

وقال مصدر محلي مطلع ، لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، إن عناصر حوثية مسلحة اقتحمت مقر الهيئة الواقع في شارع الخمسين، جنوبي صنعاء، واعتقلت عددا من الموظفين المحليين للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أن "العناصر الحوثية عبثت بمحتويات المقر وصادرت بعض الأجهزة".

ويأتي الاقتحام بعد يوم من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال شحنة طبية إلى صنعاء.

والهيئة الطبية الدولية، منظمة غير ربحية، تعمل في مجال الإغاثة الطبية والصحة العامة في مناطق الأزمات حول العالم، وتعمل في اليمن منذ نحو 14 عاماً، وتدعم أكثر من 20 مرفقا صحيا.

ومنذ نهاية شهر أغسطس الماضي، اقتحم الحوثيون مقرات تابعة لمنظمات دولية وأممية في صنعاء وداهموا عددا من منازل موظفيها واعتقلوا أكثر من 50 موظفاً محلياً يعملون لدى تلك المنظمات.

واتهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بعض المنظمات الأممية بالضلوع في أنشطة وصفها بـ"التجسسية والعدوانية"، وذلك عقب غارة جوية استهدفت نهاية أغسطس الماضي، مقراً لحكومة الجماعة ما تسبب بمقتل رئيس الحكومة أحمد الرهوي وعددا من الوزراء، أعقبها إعلان آخر منتصف الشهر الماضي، عن مقتل رئيس هيئة أركان الجماعة، اللواء محمد الغماري.