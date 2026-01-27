يستضيف برنامج «معكم منى الشاذلي»، غدًا الأربعاء على قناة ON، لجنة تحكيم برنامج «مليون باوند منيو» الذي يكتشف الشباب الموهوبين في بيزنس المطاعم، وهم: محمد عبد الحق، وسامح السادات، وقسمت المهيلمي، وأيمن باكي، ولؤي تركي، وعمر فتحي. وتضم اللجنة مجموعة من أبرز المستثمرين وخبراء إدارة المطاعم في مصر، وتتولى تقديم التمويل والتوجيه الاستراتيجي للمشروعات الواعدة.

وخلال الحلقة، يؤكد محمد عبد الحق أن «مليون باوند منيو» أبرز طبيعة التعاون بين أصحاب الشركات والمطاعم الكبرى، الذين يتعاملون بأريحية ودعم متبادل فيما بينهم، وكذلك مع الشباب المشارك في البرنامج.

ويتحدث أيمن باكي عن تجربته التي لم تكن سهلة في عالم البيزنس، خاصة بعد تعرضه لهزة عنيفة عقب ثورة يناير، جعلته يبدأ رحلته من الصفر. فيما يقول سامح السادات إن الجميل في فلسفة البرنامج يتمثل في تشجيع أصحاب المطاعم على التوسع ليصبحوا أكبر حجمًا في السوق.

أما قسمت المهيلمي فتحكي عن رحلتها في صناعة الكيك، التي بدأت من المنزل حتى أصبحت علامة تجارية، بعدما واجهت صعوبات كادت تعصف بأحلامها، لكنها تمسكت بحلمها وثقتها بنفسها.

ويقول لؤي تركي إن تجربة إفلاس والده، أحد رجال الأعمال في السوق المصري، علمته درسًا لن ينساه، وأسهمت في وعيه المبكر بالسوق وتفاصيله. ويشير عمر فتحي إلى أن بيزنس المطاعم واعد ويحتاج إلى شباب ودماء جديدة، معتبرا أنه مجال صعب، لافتًا إلى أنه كان متخوفًا من المشاركة في البرنامج، قبل أن يقرر خوض التجربة ويصفها بالمميزة جدًا.