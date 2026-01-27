190 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم

غادرت، اليوم الثلاثاء، عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح، 190 شاحنة مساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم، ضمن جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول عند معبر رفح البري لـ«الشروق» إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، من بينها السلال الغذائية، والخيام، والمواد الطبية، والمواد البترولية، والملابس الشتوية، والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت الشاحنات 36 شاحنة تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، و72 شاحنة مرسلة إلى المخيم المصري، و34 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و8 شاحنات من دولة قطر، و22 شاحنة من دولة الإمارات، و10 شاحنات غاز، و8 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغ 24284 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدّر بنحو 385 ألف طن تقريبًا. وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 872 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 265 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة عبر معبر رفح البري، إضافة إلى 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.