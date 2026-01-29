عضو بحزب الشعب الجمهوري: مواجهة الشائعات خط الدفاع الأول لحماية وعي المواطن

- رزق: سرعة رد الحكومة بالمعلومات الدقيقة تسهم في كشف الحقائق وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة





أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات يعكس وعي الدولة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار المجتمع والأمن القومي، مشيرًا إلى أن الشائعات لم تعد مجرد أخبار مغلوطة، بل أصبحت أداة تُستخدم بشكل منظم للتشكيك في مؤسسات الدولة وبث الإحباط بين المواطنين، وأداة من أدوات حروب الجيل الرابع التي تستهدف وعي المجتمع والتأثير على مسار التنمية.

وشدد "رزق"، في بيان اليوم الخميس، على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب شفافية وسرعة في تقديم المعلومات الصحيحة، بجانب التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والإعلامية، وسرعة رد الحكومة بالمعلومات الدقيقة والبيانات الرسمية تسهم في كشف الحقائق وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح "رزق"، أن مواجهة الشائعات لا تقتصر فقط على الجهد الحكومي، وإنما تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا ودورًا واعيًا من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وأكد أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها الضامن الحقيقي للحصول على المعلومة الصحيحة.



وأشار رزق إلى أن تعامل الحكومة مع هذا الواقع يعكس تحولا نوعيا في أسلوب المواجهة، قائما على الرصد المبكر والتحليل الدقيق لما يُتداول، والتعامل مع الشائعات باعتبارها خطرا يجب مواجهته بالمعلومة الموثقة، وليس بردود أفعال انفعالية، مؤكدًا أن سرعة إتاحة البيانات الصحيحة أصبحت عنصرًا حاسمًا في إفشال محاولات التضليل قبل أن تتحول إلى قناعات راسخة لدى الرأي العام.

واختتم الدكتور عياد رزق، تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة حروب الوعي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل مكوناته، وترسيخ ثقافة التحقق والمسئولية في تداول المعلومات، باعتبار أن الكلمة قد تكون أداة بناء أو وسيلة هدم.

وشدد على أن الحفاظ على الاستقرار يبدأ من وعي المواطن وقدرته على التمييز بين الحقيقة والتضليل، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء المحتوى الموجه أو الأخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على المصادر الرسمية.