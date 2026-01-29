الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات طارئة لأوكرانيا ومولدوفا

خصص الاتحاد الأوروبي، مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 153 مليون يورو لأوكرانيا، التي تواجه ظروفا شتوية قاسية بسبب الهجمات الروسية، وكذلك لمولدوفا التي تستضيف لاجئين أوكرانيين.

وفي بيان نشرته الخميس، أعلنت المفوضية الأوروبية، تخصيص 145 مليون يورو لكييف في إطار الاستجابة للاحتياجات العاجلة، و8 ملايين يورو للبرامج الإنسانية في مولدوفا التي تستضيف لاجئين أوكرانيين فارين من بلادهم.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، في البيان، إنه "بينما يدخل الغزو الروسي الشامل عامه الخامس، يجد ملايين الأوكرانيين أنفسهم في برد قارس من دون كهرباء أو تدفئة، محرومين من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة".

وأشارت لحبيب إلى أن تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ليس مجرد شعار، وأن الاتحاد يقدم دعما موثوقا ومستداما وفقا للاحتياجات الفعلية على الأرض.

ومنذ فبراير 2022، خصصت المفوضية الأوروبية أكثر من 1.4 مليار يورو لبرامج المساعدات الإنسانية في أوكرانيا ومولدوفا، إضافة إلى 3 مليارات يورو لدعم أمن الطاقة في أوكرانيا.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الهجمات الروسية 193.3 مليار يورو. وفقا لبيانات رسمية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.