الرئيس الإيراني: تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تضامن الأمة الإسلامية يمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات في المنطقة.

وأفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان أعرب عن تقديره لدعم الدول الإسلامية للشعب الإيراني في الأحداث الأخيرة، مشددًا على أن وحدتها وتماسكها يشكلان ضمانًا للأمن والاستقرار، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال الرئيس الإيراني: «أعتقد أن وحدة وتماسك الدول الإسلامية يضمنان الأمن والاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ولذلك فإن دور إخواننا الأعزاء في الدول الإسلامية مهم للغاية في هذا الصدد».

وأشار بزشكيان إلى أن «الأطراف التي حرّضت على الشغب في إيران كانت تهدف لتحويلها إلى سوريا أو ليبيا، لكنها أخطأت التقدير»، مؤكدًا أن «واشنطن نقضت تفاهماتنا مع أوروبا، ومفهومها للحوار هو إملاء أوامر، وهذا ليس تفاوضًا».

وتابع: «كنا في حالة حوار مع الأمريكيين عندما شنوا علينا هجومًا عسكريًا أمام أنظار العالم. كما توصلنا إلى تفاهمات مع الدول الأوروبية، لكن الولايات المتحدة هي من نقضتها. من وجهة نظرهم، الحوار يعني أن نملي الأوامر وعلى الآخرين تنفيذها، وهذا ليس تفاوضًا».

وخلال الاتصال، أكد بزشكيان أن النهج المبدئي لإيران يقوم على تعزيز الوحدة الداخلية والتعامل البنّاء مع الدول الإسلامية، معتبرًا أن «تضامن الأمة الإسلامية يمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وحالة عدم الاستقرار».