السجن 18 سنة لمتهم بهتك عرض طفلة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشار حسام أحمد الحسيني جبر، والمستشار أحمد عبد الظاهر، والمستشار أحمد أبو ساطي، وسكرتارية سمير رضا ومحمد شحاتة، بالسجن 18 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة.

وطالب المستشار محمد خالد فوزي، وكيل النيابة العامة بمحكمة جنايات بورسعيد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "ي.ر.ع"، في قضية هتك عرض الطفلة "م.ش"، البالغة من العمر 9 سنوات، كما طالبت النيابة بتوقيع حكم على المتهم يكون حاسمًا لكل من يمس الأعراض.

وأكدت نيابة بورسعيد، أن المتهم "ذئب" ارتكب جريمة اغتيال الطفولة والبراءة، مشددة على أن المتهم استباح انتهاك عرض الطفلة وأهدر كرامتها.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليو لسنة 2025، حين قام المتهم باستدراج الطفلة إلى أحد دورات المياه بنطاق حي العرب وشل حركتها وهتك عرضها.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم متعاطي المخدرات، فيما تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي العرب، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أصدرت حكمها المتقدم.