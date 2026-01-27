 السجن 18 سنة لمتهم بهتك عرض طفلة في بورسعيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 6:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

السجن 18 سنة لمتهم بهتك عرض طفلة في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 6:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 6:40 م

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشار حسام أحمد الحسيني جبر، والمستشار أحمد عبد الظاهر، والمستشار أحمد أبو ساطي، وسكرتارية سمير رضا ومحمد شحاتة، بالسجن 18 سنة للمتهم بهتك عرض طفلة.

وطالب المستشار محمد خالد فوزي، وكيل النيابة العامة بمحكمة جنايات بورسعيد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "ي.ر.ع"، في قضية هتك عرض الطفلة "م.ش"، البالغة من العمر 9 سنوات، كما طالبت النيابة بتوقيع حكم على المتهم يكون حاسمًا لكل من يمس الأعراض.

وأكدت نيابة بورسعيد، أن المتهم "ذئب" ارتكب جريمة اغتيال الطفولة والبراءة، مشددة على أن المتهم استباح انتهاك عرض الطفلة وأهدر كرامتها.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليو لسنة 2025، حين قام المتهم باستدراج الطفلة إلى أحد دورات المياه بنطاق حي العرب وشل حركتها وهتك عرضها.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم متعاطي المخدرات، فيما تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي العرب، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أصدرت حكمها المتقدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك