ولي العهد السعودي: نرفص أي اعتداء أو تهديد أو إثارة توتر ضد إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لأي تعاون مع طهران لإرساء السلام.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، في بيان، أن الرئيس بزشكيان بحث، هاتفيًّا، التطورات الدولية والإقليمية والأحداث الأخيرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، وفق وكالة واع.

وقال بزشكيان لولي العهد السعودي، بحسب البيان: "أؤمن بأنه يمكننا بناء منطقة آمنة ومتطورة ومتقدمة لشعوبنا من خلال التعاون المشترك".

وأضاف: "التفاوض والتعامل يعنيان عند الأميركيين أن يقولوا هم ونحن ننفّذ وهذا ليس حوارًا.. كنا نجري حواراً مع الأميركيين فشنوا علينا هجوماً عسكرياً أمام أعين العالم أجمع".

وأكد بزشكيان لولي العهد السعودي: "نقدّر دعم ومساندة الدول الإسلامية لشعبنا في الأحداث الأخيرة ولا سيما المملكة العربية السعودية".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن "بلاده مستعدة لأي تعاون مشترك مع إيران وسائر دول المنطقة لإرساء السلام والأمن المستدام".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية لا تقبل بأي اعتداء أو تهديد أو إثارة توتر ضد إيران.