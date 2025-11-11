سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• هيئة البث العبرية قالت إن نتنياهو اعترض على سؤال بشأن تلقيه هدية من رجل أعمال إسرائيلي ما أدى إلى توبيخه..

وبخ قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب فريدمان فيلدمان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء جلسة محاكمة بتهم الفساد الموجهة ضده.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو مثل مجددا أمام المحكمة المركزية للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعد أن عقدت الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة إنه تم توجيه السؤال لنتنياهو عن تلقيه السيجار من رجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلشان.

ونقلت عن نتنياهو، قوله: "كان يُقدّم لي الهدايا باستمرار منذ اللحظة الأولى، وكان يُريد رفع معنوياتي، إنه بمثابة أخي".

وأضاف نتنياهو بغضب: "لا أصدق أننا نناقش هذا الآن، عمّ تتحدثون هنا؟ عن سيجار لصديق؟".

هيئة البث قالت إن القاضي وبخه قائلا: "السيد نتنياهو، أجب على الأسئلة الموجهة إليك، دون أي تعليق".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

تأتي المحاكمة بينما أنهى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب بغزة على مدار عامين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 170 ألفا آخرين، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر تقدر بـ70 مليار دولار. ​​