وزير الاتصالات: مبادراتنا التدريبية تستهدف الفئات العمرية من 8 أعوام وحتى 88 عاما

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرات التدريبية التي طرحتها الوزارة تستهدف الفئات العمرية من 8 أعوام وحتى 88 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن البعض حتى سنوات قليلة، كان لديه انطباع بأن قطاع الاتصالات مغلق على خريجي على الكليات المتخصصة.

وأكد أن الوضع اختلف تمامًا الآن، مضيفًا: «القطاع به فرص عمل لكل من يرغب في أن يتخذ منه مسارًا مهنيًا، سواء تخرجت في كلية هندسة أو آداب أو حقوق أو تجارة، وأيًا كان مؤهلك أو خبرتك السابقة، تستطيع اكتساب مهارات تؤهلك للمنافسة بفاعلية في القطاع».

وأشار إلى أن المبادرات التدريبية تشمل: براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، ورواد مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية، والرواد الرقميون تحت إشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الوزارة تستضيف الملتحقين بمبادرة «الرواد الرقميون» على نفقة الدولة وبإقامة كاملة طوال فترة التدريب، وذلك مراعاة للأشخاص المتدربين من المحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن الوزارة تطرح كذلك العديد من المبادرات عبر شبكة الإنترنت، مع إتاحة مدرب للمساعدة، مؤكدًا أن «المبادرات مصممة لاستيعاب الشرائح الراغبة في تعلم أي فرع من فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».