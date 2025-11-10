أول رد رسمي من الأهلي على تجاوزات جماهير الزمالك ضد زيزو في السوبر

أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق تعرض لهتافات مسيئة من جماهير ناديه السابق الزمالك، خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

صرح الدماطي عبر قناة النهار "الأجواء الجماهيرية في الملعب كانت جيدة رغم بعض التجاوزات لكن الأمور عدت على خير".

أضاف "لقد حدثت تجاوزات بالفعل ضد زيزو".

وبسؤاله هل يتقدم الأهلي بشكوى ضد هذه التجاوزات، أجاب "الأمر متروك لإدارة الكرة، ونريد أن نحتفل، والأهم أننا حققنا لقبا أسعد جماهيرنا".

وأتم محمد الدماطي "التتويج على حساب الزمالك له مذاق آخر، وزيزو أدى مباراة رائعة، وصنع هدفا بتمريرة رائعة، وفاز بجائزة رجل المباراة".

وتفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي، قبل أن يهزم الزمالك بثنائية، ليحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي ورقم 16 في تاريخ النادي.