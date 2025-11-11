وزير الخارجية: نتوقع من المنتدى المصري الخليجي الاتفاق على صفقات كبرى لضخ استثمارات في مصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن «المنتدى المصري الخليجي التجاري الاستثماري» يمثل «تجسيدا حيًا للإرادة السياسية» المشتركة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المنافع المشتركة لشعوبها.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن المنتدى «مجرد بداية وباكورة» التعاون المشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن المنتدى يوفر «منصة» للتفاعل بين رجال الأعمال المصريين وأشقائهم من دول الخليج.

وشدد على وجود «فرص هائلة وسانحة يجب استغلالها وإطلاق الطاقات» من أجل مضاعفة الميزان التجاري، وكذلك مضاعفة الاستثمارات الخليجية في مصر؛ للاستفادة من البيئة المواتية الاستثمار في مصر، على أساس مبدأ «المكاسب والمنافع للجميع».

وأشار إلى أن المنتدى يؤسس لمضاعفة التبادل التجاري والاستثمارات الخليجية عبر توفير منصة تفاعل هامة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص، لافتا إلى حجم المشاركة الكثيفة ورفيعة المستوى، والتي تضم عددا من وزراء التجارة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، وأكثر من 500 من نظرائهم المصريين.

وتوقع أن يتمخض عن المنتدى اتفاقات على «صفقات كبيرة»، من شأنها ضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية في شرايين الاقتصاد المصري، وتعزيز حجم التبادل التجاري.