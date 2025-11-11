محافظ الغربية يتفقد موقع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى ويطمئن على المصابين

أصدرت محافظة الغربية مساء اليوم الاثنين بيانًا أكدت فيه أن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انتقل إلى موقع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بأحد مصانع "الوبريات" تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة الكبرى، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

وفور تلقّي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ البلاغ، تم إخطار جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف و سيارتَي حماية مدنية، بالتنسيق مع مديرية الصحة لنقل المصابين بسرعة إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة، وتقديم الإسعافات العاجلة والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتابع المحافظ أعمال إنقاذ المصابين ميدانيًا، واطّلع بنفسه على الإجراءات المتخذة من قِبل جميع الجهات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما حرص على الاطمئنان على كل مصاب والتحدّث إليهم مباشرة، معبّرًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعقب ذلك، زار اللواء أشرف الجندي مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة للاطمئنان على المصابين، مؤكدًا لجميع الفرق الطبية ضرورة تقديم كامل أوجه الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء التام. كما وجّه وكيل وزارة الصحة بالغربية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كل الدعم اللازم لهم.