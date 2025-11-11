عضو تأسيسية الجبهة الوطنية: إقبال الناخبين فاق توقعاتنا ورد على من راهنوا على عدم نزول الناس

عبدالله المغازي: تمرير قانون الإجراءات الجنائية كان سقطة من بعض النواب.. والرئيس السيسي صحح الموقف





قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ومعاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن نسب الإقبال في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب جاءت «أعلى من المتوقع لدينا كسياسيين».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية عبر «TEN» إلى أن «المرأة المصرية قادت القاطرة» منذ الساعات الأولى للصباح، قبل أن ينضم إليها الشباب والرجال عقب انتهاء عملهم.

وتابع: «أنا سعيد جدًا لأن الكثيرين كانوا يراهنون على عدم نزول الناس؛ لكن المواطن دائمًا ما يقف مع دولته الوطنية مساندًا لها راغبا في إنجاح استحقاقاته الدستورية الهامة».

وعلى الصعيد التشريعي، قال إن ما لا يقل عن «95 إلى 96 %» من مشاريع القوانين تقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن «السرعة الشديدة» أدت إلى وجود «ملاحظات تشريعية وشكلية وموضوعية»، على الرغم من الدور الكبير الذي بذله مجلس النواب السابق.

ولفت إلى أن «الملاحظات الكثيرة حتى من رجل الشارع؛ دعت الكثير من الأحزاب إلى إحداث تغييرات كثيرة خلال الفترة الماضية»، مضيفا أن «رغبة الشخصيات الجديدة في إنجاح دورها بمجلس النواب وتقديم ما لديها؛ ستؤدي إلى بذل الكثير من الجهد».

وأعرب عن أمله أن يرى زيادة عدد المقترحات بقوانين المقدمة من النواب عن تلك القادمة من الحكومة، قائلا: «يجب على أعضاء مجلس النواب ألا ينظروا إلى المقترحات التي تقدمها الحكومة على أنه منزل منزه، فهذا غير صحيح».

وتابع: «مع كامل الاحترام والتقدير، المقترحات بحاجة إلى عمل كثير جدًا، سأضرب مثالا حين قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية، وفي تقديري كان سقطة من بعض أعضاء مجلس النواب، بمرور بعض الأشياء عليها ملاحظات من الناحية الدستورية والإجرائية كبيرة جدًا».

واختتم قائلا إن: «مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لهما ملاحظات قوية للغاية، فحدث الاعتراض من الناحية الدستورية، وأُعيد القانون إلى المجلس وأُعيدت مناقشته»، مشيرا إلى أن ذلك «يخبرنا أن ليس كل ما تقدمه الحكومة يجب أن يكون منزها».