إسرائيل: أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن أي قرار بشأن مقاتلي حركة حماس، المتحصنين في الأنفاق، سيُتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المتحدث أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من الأسلحة وضمان عدم وجود دور لحماس في غزة مرة أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير عبري أن الولايات المتحدة قدمت تعهداً لحركة حماس بمنح عناصرها "ممراً آمناً" للخروج من الأنفاق، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ونقل الموقع العبري عن مصدر أمريكي، أن "حماس تواصلت مع الجانب الأمريكي، عبر وسطاء، وطلبت إطلاق سراح مقاتليها المحاصرين، حيث شارك في المحادثات رئيس المخابرات التركية ومستشارا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".