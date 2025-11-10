مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مؤتمر إعادة إعمار غزة فرصة لإعادة تأهيل البنية التحتية بالقطاع

أشاد مندوب فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإعداد لاستضافة المؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة والمقرر عقده في نهاية نوفمبر والذي يُمثل محطة محورية لإطلاق مسار منظم وشفاف لإعادة الإعمار.

جاءت تصريحات العكلوك، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم.

وحث العكلوك الدول الصديقة والمحبة للسلام للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر إذ أنه يشكل فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية ومنها قطاع النقل والمواصلات وتثبيت قدرة الشعب الفلسطيني على الحياة والصمود وإستعادة دورة الحياة الطبيعية.

وأشار إلى إرتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في القطاع على مدار أكثر من عامين راح ضحيتها ما يزيد عن 250 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود وتدمير نحو 85% من مباني قطاع غزة وبنيته التحتية، محملا في هذا الإطار إسرائيل المسؤولية الجنائية والمادية والأخلاقية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني إلى أن يتم مساءلة إسرائيل وإلزامها بدفع التعويضات.

وأضاف: نتطلع إلى الدعم العربي والدولي لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية وشبكات النقل والمواصلات في غزة وربطها بالمراكز السكانية والإقتصادية وتأهيل وإعادة تشغيل المعابر البرية التي أغلقتها إسرائيل بما يضمن حرية حركة المواطنين والبضائع وكذلك دعم تشغيل وصيانة الطائرة الفلسطينية الوحيدة لتمكين الخطوط الجوية الفلسطينية من أداء دورها في ربط فلسطين بعمقها العربي والإقليمي.

وقال إن الجرائم الإسرائيلية طالت شبكات الطرق والجسور والطرق الرئيسية والفرعية والممرات اللوجستية والمعابر وتعطيل منظومة النقل والإخلاء والإغاثة وتحويل الحصار إلى واقع مادي.

وأوضح أن خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر تشير إلى أن ما يقارب من 80% من شبكة الطرق في غزة تضررت بشكل كامل أو جزئي وتعطّل ما يزيد عن85% من المركبات الخدمية والعامة بما فيها مركبات الإسعاف والطوارئ والنقل التجاري حيث أن خطة التعافي وإعادة إعمار وتنمية غزة وهي الخطة العربية الإسلامية التي إعتمدتها قمة فلسطين التي عقدت بالقاهرة وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي تشير إلى أن قطاع النقل والمواصلات يحتاج إلى 2.9 مليار دولار لإعادة إعماره مجددا .