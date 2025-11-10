رئيس الجزائر يتلقى طلبا من نظيره الألماني للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس عبدالمجيد تبون، تلقى طلبا رسميا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يدعو فيه إلى القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ سنة.

وكشف الموقع الإلكتروني للرئاسة الجزائرية، أن الرئيس الألماني أوضح في طلبه أن " بوعلام صنصال، الذي تقدّم في السن وتدهورت حالته الصحية، يحتاج إلى السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

وأكد شتاينماير، أنه طلب من الرئيس تبون العفو عن صنصال، معتبرا أن هذه المبادرة "ستكون تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة"، مضيفا أنها تعكس كذلك "العلاقة الشخصية الراسخة" التي تربطه بالرئيس تبون، إلى جانب "العلاقات الممتازة بين البلدين".

يذكر أن بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية، مسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر 2024 ، وأدين بخمس سنوات سجنا، بعد أن وجهت له عدة اتهامات متعلقة بالمساس بالوحدة الترابية، والسيادة الوطنية.