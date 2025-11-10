نتنياهو يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر أمام الكنيست

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أنها ستكون مدعومة بتوافق واسع، بحسب خطابه أمام الكنيست.

وزعم نتنياهو أن «شريحة كبيرة من الشعب الإسرائيلي لن تقبل بلجنة التحقيق التي تقترحها المعارضة، لكن الحكومة تسعى لتشكيل لجنة تحظى بأكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي». وأضاف أن «الأمريكيين تعرضوا لهجوم غير مسبوق في 11 سبتمبر وشكلوا لجنة تحقيق متوازنة، وعلى إسرائيل اتباع نفس النهج».

وادعى نتنياهو أيضًا أن «إسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى»، متوعدًا بالتصدي لأي تهديد بحزم، ومشيرًا إلى أن «دول المنطقة تقرّبت من إسرائيل أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا أن تل أبيب تعمل على توسيع دائرة السلام في المنطقة بالقوة.

وفي سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن «غزة ستكون منزوعة السلاح سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة»، كما زعم أن «الضغط العسكري الإسرائيلي والضغط السياسي الأمريكي مكّن من إعادة جميع الرهائن الأحياء والغالبية العظمى من جثامينهم».