زيلينسكي: علاقتي مع ترامب مهنية وبناءة

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مهنية وبناءة".

جاء ذلك في تصريح لصحيفة الغارديان في القصر الرئاسي بكييف، حول علاقات أوكرانيا مع الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي إن "الجميع في العالم يخشون ترامب. نحن لسنا أعداءً لأمريكا نحن أصدقاء فلماذا نخاف؟".

وأضاف أن الرئيس ترامب مثله، انتخب من قبل الشعب، وأنه ينبغي احترام خيار الشعب الأمريكي.

وأكد أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لأوكرانيا منذ سنوات عديدة، وأن البلدين يتشاركان قيما مشتركة عميقة.

ووصف علاقته بترامب بأنها "طبيعية ومهنية وبناءة".