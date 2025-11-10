هيئة الإذاعة البريطانية تعلن أنها تسلمت خطابا من ترامب يهدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية بسبب تعديل خطابه

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنها تسلمت خطابا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب إجراء الهيئة تعديلات في خطاب له.

وتواجه (بي بي سي) أزمة قيادة وضغوطا سياسية متصاعدة، بعد استقالة مديرها العام ورئيستها التنفيذية للأخبار على خلفية تعديل في خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبلت استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا ترنيس، على خلفية اتهامات بالتحيز، بترحيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن طريقة تحرير خطابه كانت محاولة لـ "ترجيح كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية".

وقدم رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سمير شاه، اعتذارا اليوم الاثنين عن "خطأ في التقدير" ارتكبته الهيئة فيما يتعلق بتعديل خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يناير 2021، أمام حشد من أنصاره قبل اقتحام مبنى الكابيتول (الكونجرس) في واشنطن.