إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي

تم اليوم الاثنين إلغاء المئات من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي ونقص المراقبين الجويين، حسبما ذكر موقع فلايت اوير لرصد الرحلات الجوية.

وجرى إلغاء نحو 1500 رحلة داخلية وخارجية، في حين تعرضت أكثر من 8600 رحلة لتأخيرات، وفقا لما ذكره الموقع. وقد تم إلغاء أكثر من 4500 رحلة داخلية وخارجية خلال نهاية الأسبوع.

ويأتي اضطراب الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي الذي أدى لإصابة قطاعات كبيرة بالحكومة الاتحادية بالشلل. وقد دخل الإغلاق الحكومي حاليا يومه الـ41.

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ صوت في وقت متأخر من أمس الأحد لصالح بدء مناقشة إجراء تمويلي مؤقت مرره مجلس النواب، فإن هذه الخطوة تمثل فقط خطوة أولية نحو إنهاء ما أصبح أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.

وقال وزير النقل شون دوفي لشبكة "سي إن إن" إن 15 إلى 20 مراقبا جويا يتقاعدون يوميا بسبب عدم الحصول على رواتبهم مقارنة بمتوسط أربعة كل يوم في الأحوال الطبيعية.