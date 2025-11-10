المحكمة العليا الأمريكية تبحث السماح للولايات باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة

تعتزم المحكمة العليا الأمريكية اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كان باستطاعة الولايات فرز بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل متأخرة، وهو هدف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونظر القضاة في استئناف مقدم من ولاية ميسيسيبي، بعد أن قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تم تعيينهم من قبل الرئيس الجمهوري، في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية العام الماضي، بأن قانون الولاية الذي يسمح باحتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات ينتهك القانون الفيدرالي.

وتعد ولاية ميسيسيبي واحدة من بين 18 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، التي تقبل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد بعد يوم الانتخابات، شرط أن تكون مختومة بريديا في ذلك التاريخ أو قبله، وفقا للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية في الولايات.

وتشمل القائمة ولايات متأرجحة مثل نيفادا، بالإضافة إلى ولايات مثل كولورادو وأوريجون ويوتا التي تعتمد بشكل كبير على التصويت عبر البريد.

وتسمح 14 ولاية إضافية باحتساب بطاقات الاقتراع المتأخرة لبعض الفئات المؤهلة من الناخبين، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الأمريكية في الخارج وعائلاتهم، وفقا لمذكرة مقدمة من ولايات يقودها الديمقراطيون حثت المحكمة العليا على إلغاء حكم محكمة الاستئناف.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، ومن المرجح أن يصدر الحكم النهائي بحلول أواخر يونيو، في وقت مناسب لتنظيم عملية احتساب الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2026.

وقالت المدعية العامة لولاية ميسيسيبي، لين فيتش، وهي جمهورية، للمحكمة العليا إن الإبقاء على حكم محكمة الاستئناف "سيكون له تداعيات مزعزعة على مستوى البلاد".

وكتبت فيتش: "المخاطر كبيرة: بطاقات الاقتراع التي يتم الإدلاء بها -ولكن يتم استلامها بعد- يوم الانتخابات يمكن أن ترجّح كفة السباق في الدوائر المتقاربة وتغيّر مسار البلاد".

وزعم ترامب أن بطاقات الاقتراع المتأخرة وعمليات الفرز المطولة تقوض الثقة في الانتخابات.

وفي مارس، وقع الرئيس الجمهوري أمرا تنفيذيا بشأن الانتخابات يهدف إلى اشتراط أن يتم "الإدلاء بالأصوات واستلامها" بحلول يوم الانتخابات.

وتم الطعن على هذا الأمر أمام القضاء.