قاض أمريكي يسمح باستمرار نشر الحرس الوطني من ويست فرجينيا في واشنطن

سمح قاض أمريكي باستمرار نشر أكثر من 300 فرد من الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا في العاصمة واشنطن.
وأصدر ريتشارد دي. ليندسي قاضي دائرة مقاطعة كاناوا الحكم بعد سماع الدفاع في دعوى قضائية رفعتها منظمة مدنية.
وسمح الحاكم الجمهوري باتريك موريسي بنشر الحرس في أغسطس الماضي لدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة.
ورفعت مجموعة "ذا ويست فرجينيا سيتيزن أكشن جروب" دعوى قضائية ادعت فيها بأن موريسي تجاوز السلطات المخولة له.
ودفعت المجموعة بأنه بموجب قانون الولاية، يمكن للحاكم نشر الحرس الوطني خارج الولاية فقط لأغراض معينة، مثل الاستجابة لكارثة طبيعية أو طلب ولاية أخرى لمواجهة حالة طوارئ.