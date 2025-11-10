قال الإعلامي سيد علي، إن فريق إعداد برنامجه تواصل مع الفنان محمد صبحي، للوقوف على آخر تطوراته الصحية، عقب نقله إلى غرفة العناية المركزة ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن صبحي، لم يرغب في الإدلاء بتصريحات على الهواء بشأن أموره الشخصية.

وأشار إلى أن الفنان أكد لهم قبل إذاعة الحلقة على الهواء أن حالته الصحية تشهد «تحسنًا معقولًا»، وذلك بعد شعوره بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وتعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم، استدعت نقله على الفور إلى العناية المركزة وذلك بسبب تعرضه للإجهاد الشديد في العمل.

وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض لوعكة صحية قبل عدة أشهر واستدعت دخوله للعناية المركزة، إلا أنه تماثل للشفاء وعاد لمزاولة نشاطه في الفترة الأخيرة.