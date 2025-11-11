نتنياهو: معركة إسرائيل مع الأعداء الإقليميين لم تنته بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "إن معركة إسرائيل ضد أعدائها في لبنان وقطاع غزة لم تنته بعد".

وذكر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء قال للبرلمان الإسرائيلي، "إن الجماعتين تتسلحان مجددا ولم تتخليا عن هدفهما المتمثل في تدمير إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل عازمة على فرض اتفاقي وقف إطلاق النار "بقبضة حديدية".

ويخشى الكثيرون في لبنان من تصعيد جديد للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وعلى الرغم من صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير منذ ما يقرب من عام، إلا أن إسرائيل تتهم حزب الله بإعادة التسلح وتنفذ ضربات شبه يومية على أهداف الحزب عبر الحدود.

وتضغط إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل نزع سلاح حزب الله، وقد حذر المبعوث الأمريكي توم باراك من اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تمتثل الجماعة.

وأشاد نتنياهو بالضغط العسكري على حماس، بما في ذلك الهجوم على مدينة غزة، وكذلك الضغط الدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة لعزل حماس، على أنهما كانا السبب في عودة جميع المحتجزين الأحياء ومعظم القتلى.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أعادت الفصائل الفلسطينية 20 محتجزا أحياء ورفات 24، فيما لاتزال هناك 4 جثث في القطاع، بينما أعادت إسرائيل 315 جثة لفلسطينيين .