هيئة البث العبرية: إسرائيل تسعى لإسقاط النظام بإيران قبل نهاية ولاية ترامب

تحدثت هيئة البث العبرية، الاثنين، عن سعي إسرائيل لإسقاط النظام في إيران قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني 2029.

ونقلت الهيئة (رسمية) عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه: "إسرائيل وضعت إسقاط النظام الإيراني هدفا لها قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما نشرت تصريحات لمصدر أمني إسرائيل، لم تسمه، أن "إيران بدأت إعادة بناء قوتها العسكرية واستأنفت إنتاج صواريخ بالستية متطورة" التي كانت هدفا للهجمات الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال المصدر: "إسرائيل تراقب ما يحدث عن كثب وتشعر بالقلق حياله"، وفق الهيئة التي اعتبرت أن "الحساسية تتصاعد بين إسرائيل وإيران، لكن الحرب لا تزال بعيدة".

وحتى الساعة 19:20 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب من السلطات الإيرانية بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وبوقت سابق الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال شاب من منطقة تل أبيب (وسط) للاشتباه في تجسسه لصالح إيران، وفق هيئة البث العبرية، دون تعقيب من طهران.

وبشكل مفاجئ، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران في 13 يونيو الماضي استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.

وحينها، ردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، فيما أعلنت واشنطن في 24 يونيو، وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.