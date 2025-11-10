جوارديولا: صلاح كان «كابوسا» لنا على مدار سنوات

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة النجم المصري محمد صلاح كانت دائمًا تحديًا صعبًا لفريقه، مشيرًا إلى أن خطة الفريق ضد ليفربول في المباراة الأخيرة اعتمدت على تعزيز الدفاع والمواجهات الثنائية.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو:" تحدثنا كثيرًا عن المواجهات الثنائية في الأيام الماضية، وفي البداية فقدنا بعض هذه المواجهات، مما صعّب الأمور في وسط الملعب، لكن خط الدفاع ونيكو جونزاليس كانوا مميزين. كان الانتصار مهمًا، ونحن الآن في المركز الثاني."

وأشار جوارديولا إلى دور مساعده بيب لييندرز، الذي سبق أن كان مساعدًا لـ يورجن كلوب في ليفربول، في متابعة أداء كل من جيريمي دوكو والظهير الأيسر نيكو أوريلي المكلف بمواجهة صلاح، قائلاً:" صلاح كان كابوسًا لسنوات، ونيكو قال إنه يجب أن يكون عدوانيًا معه، كلما كانت الكرة بحوزة صلاح، كان هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين حوله."

وأكمل جوارديولا:" مواجهة صلاح هي أصعب اختبار لأي ظهير، ودفاعيًا كنا ممتازين، خاصة في الشوط الأول".