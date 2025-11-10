قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من تسليم أوراق الانتخاب لأعضاء الهيئة القضائية، استعدادًا لفتح لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب صباحًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع مساء الأحد، أن عدد اللجان الفرعية بلغ 5606، في المحافظات الـ14 بالمرحلة الأولى، موضحًا تجهيزها بلوحات إرشادية، وكافة الأدوات المكتبية المطلوبة لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وأشار إلى سعي الهيئة الوطنية للانتخابات لتوعية الجماهير بمفهوم الانتخابات خلال الفترات السابقة، داعيًا المواطنين للمشاركة بإيجابية في اختيار من يمثلهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح أن العمل في مجال الانتخابات مبني على الاستفادة من الخبرات التراكمية، لتحسين العملية الانتخابية وتسهيلها على المواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ الهيئة 6 استحقاقات انتخابية سابقة بين رئاسية وبرلمانية (الشيوخ والنواب)، بالإضافة لدعوتها لمتابعة هذه العملية في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية.

وذكر السابقة التي شهدتها دولة الكويت بحضور 8 مرشحين للنواب، لحث الجالية المصرية بها على الإدلاء بأصواتهم، مضيفًا أن مقر العملية الانتخابية بأرض المعارض أغلق في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، نتيجة لزيادة وعي المواطنين بأهمية العملية الانتخابية.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تنطلق غدًا الاثنين وتستمر ليومين، في 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية والبحيرة والصعيد، بمشاركة 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القائمة 142 مقعدًا تتنافس عليها قائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتُعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، على أن تُفتح الطعون خلال 48 ساعة، وتُجرى جولة الإعادة في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن نتائجها النهائية في 11 ديسمبر 2025.