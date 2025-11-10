باريس يهزم ليون بهدف قاتل ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا ومتأخرًا أمام مستضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق وارن زائير إيميري في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ثم تعادل ليون في الدقيقة 30 عن طريق أفونسو موريرا، قبل أن يتقدم باريس مرة أخرى في الدقيقة 33 عن طريق الجورجي خيفيتشا كفارتسخيليا، ثم تعادل ليون للمرة الثانية عن طريق إينسلي ميتلاند نايلز في الدقيقة 50، قبل أن يستغل باريس سان جيرمان النقص العددي ويسجل جواو نيفيز هدف الفوز للفريق الباريسي في الدقيقة 90+5.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب نيكولاس تاجليافيكو، لاعب ليون، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+3.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 27، واستعاد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام مارسيليا، فيما تجمد رصيد أولمبيك ليون عند النقطة 20 في المركز السابع من جدول الترتيب.