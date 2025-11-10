مقتل 4 سجناء وإصابة العشرات في أعمال شغب بسجن جنوب غرب الإكوادور

قتل أربعة سجناء وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم الأحد، جراء أعمال شغب اندلعت في أحد سجون الإكوادور، وفقا لما أفادت به هيئة السجون في البلاد.

وأوضحت الهيئة المشرفة على السجون، أن أعمال الشغب اندلعت نتيجة "إعادة تنظيم السجناء" تمهيدا لنقلهم إلى سجن جديد عالي الحراسة من المقرر أن يبدأ العمل قريبا في مقاطعة أخرى.

ويأتي هذا الحادث العنيف بعد أقل من شهرين على مقتل 14 سجينا في نفس المنشأة، في واقعة وصفتها السلطات بأنها نزاع بين عصابات متناحرة.

ويقع السجن في مدينة ماتشالا الساحلية جنوب غرب الإكوادور.

وأكدت السلطات أنها استعادت السيطرة على المنشأة بعد أعمال الشغب، التي أسفرت أيضًا عن إصابة ضابط شرطة واحد.

ولم تتضح على الفور حالة المصابين حتى مساء الأحد.