مصطفى شوبير: الأهلي توج بالسوبر عن جدارة

عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي عن سعادته بعد التتويج بلقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد في أبو ظبي.

قال شوبير في تصريحات عقب اللقاء "لاعبو الأهلي استحقوا اللقب عن جدارة، والفريق قدم أداءً مميزًا في البطولة، ويستحق الفوز باللقب الذي يعد خير تتويج لما بذله اللاعبون والجهاز الفني من جهد وتركيز".

وتفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي، قبل أن يهزم الزمالك بثنائية، ليحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي ورقم 16 في تاريخ النادي.

ووجه شوبير الشكر اللاعبين والجهاز الفني على الجهد المبذول، وأيضًا لمجلس الإدارة والجماهير الوفية على الدعم والمساندة التي ساهمت في تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري.

وشدد مصطفى شوبير على تركيز اللاعبين لاستمرار تحقيق الانتصارات والبطولات لإسعاد الجماهير المؤازرة للفريق في كل المنافسات.