رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء

قال المهندس محمد أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، إن المصنع نجح في إنتاج جهاز فريد من نوعه يولّد مياهاً نقية صالحة للشرب من الهواء الجوي، في تعاون مشترك بين مصر واليابان، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الابتكار وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح أبو السعود، خلال حوار خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، على قناة إكسترا نيوز، أن المصنع يُعد أحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ويؤدي مهمته منذ تأسيسه عام 1958 في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من المعدات والآلات، إلى جانب مساهمته في تصنيع الأجهزة المنزلية لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد يعتمد على تكنولوجيا تكثيف بخار الماء من الهواء الجوي، حيث يقوم بفلترة الهواء أولاً ثم تحويل الرطوبة إلى مياه، تمر عبر ثلاث مراحل من التنقية والتعقيم باستخدام الفضة، مع إضافة الأملاح والمعادن المفيدة والفيتامينات، قبل تخزينها في خزان علوي لتبريدها وتوفيرها للاستهلاك المباشر، كما يُعاد تعقيم المياه كل ساعتين للحفاظ على نقائها بشكل مستمر.

وأكد رئيس الشركة أن الجهاز يمثل نقلة تكنولوجية نوعية في الشرق الأوسط، إذ يُنتج ما بين 12 و14 لتراً من المياه يومياً بحسب نسبة الرطوبة في الجو، ويمكن تشغيله بالكهرباء فقط، مما يجعله حلاً مثالياً للمناطق الصحراوية والريفية التي تعاني من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سياسة الدولة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتوطين التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن نسبة المكون المحلي في الجهاز ستصل إلى 60% خلال الفترة المقبلة، مع خطط لتصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كما أعلن أبو السعود عن توقيع بروتوكول جديد مع الجانب الياباني لإنشاء محطة إنتاج مياه كبرى تعمل بذات التقنية بطاقة 500 لتر يومياً، وهي الأولى من نوعها في اليابان والشرق الأوسط، موضحا أن هذه المحطة ستُستخدم في المشروعات التنموية والاقتصادية لخدمة المواطنين.